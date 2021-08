Gazzetta - Bakayoko oggi a Milano: visite e firma fino al 2023

Bakayoko è pronto a riabbracciare il Milan. E potrebbe mettersi subito a disposizione di Pioli. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il francese potrebbe accomodarsi in panchina già domani sera, in occasione della sfida contro il Cagliari. Sarà difficile, ma non è da escludere. Il giocatore sbarcherà in giornata a Milano, sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi due anni. Il Chelsea ha abbassato le sue pretese iniziali e il Milan potrà riscattare il centrocampista nell’estate del 2023, pagandolo 15 milioni. Il diritto di riscatto potrà trasformarsi in obbligo, a patto però che si verifichino determinate condizioni.