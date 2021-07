Gazzetta - Ballo-Touré tifa per il Milan: c'è ottimismo

Prosegue la trattativa per Ballo-Touré, terzino sinistro che il Milan ha individuato come nuovo vice-Hernandez. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’offerta di un prestito con diritto di riscatto a 4 milioni soddisfa solo in parte il Monaco, che punta ad averne almeno 6 e chiede certezze sull'acquisto a titolo definitivo. Dal canto suo, il giocatore tifa per l’accordo: lo attrae il prestigio della società milanista, ma anche la possibilità di ritrovare alcuni compagni, come il portiere Maignan, col quale aveva legato molto ai tempi del Lille. C'è ottimismo sul buon esito dell'operazione.