Gazzetta: "Bennacer in Arabia, si tratta ancora". Il Milan aspetta l'Al-Qadsiah

In attesa (e nella speranza) di vedere una reazione sabato sera a Roma contro la Lazio, la dirigenza rossonera in questi ultimi giorni di calciomercato si starebbe dedicando interamente alle cessioni. A 3 giorni dalla deadline la rosa di Paulo Fonseca è ancora da sfoltire, con Ismael Bennacer che sembrerebbe essere il principale indiziato a lasciare Milanello insieme ad Yacine Adli, sempre più vicino alla Fiorentina.

Per quanto concerne il centrocampista algerino, il Milan aspetta una proposta in particolare dall'Al-Qadsiah scrive La Gazzetta dello Sport, la squadra che stava comprando Dybala e che ha sondato più approfonditamente la pista che porta Bennacer nelle scorse settimane. Il numero 4 rossonero ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, anche se il Diavolo potrebbe accontentarsi anche di meno, a patto però che il giocatore non venga svalutato.