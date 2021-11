Gazzetta: "Blackout Milan. Il Napoli è solo"

"Blackout Milan. Il Napoli è solo": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport per commentare la seconda sconfitta di fila in campionato del Diavolo, che ieri ha perso 3-1 in casa contro il Sassuolo. Con questo nuovo passo falso in Serie A, i rossoneri non solo hanno perso la vetta della classifica (Napoli a +3), ma ora l'Inter è ad un solo punto di distanza.