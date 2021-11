Gazzetta: "Blackout Milan, il problema è nella testa e nelle gambe"

La Gazzetta dello Sport dedica una riflessione al suo interno al blackout del Milan, sconfitto in casa 3-1 dal Sassuolo. Per la squadra di Pioli è allarme scudetto con il Napoli che scappa da solo in testa e l'Inter ad un solo punto di distanza. Le scelte del tecnico rossonero non convincono con Bennacer e Bakayoko che si sono confermati opzioni-B, ma il problema è che il subentrante Kessié ha fatto pure peggio. Dietro si è salvato solo Kjaer, mentre davanti Ibrahimovic è stato indisponente, Leao farfallone e Diaz innocuo. Il problema sembra essere di testa, di gambe e un po' anche di gestione.