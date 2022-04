Gazzetta - Bologna, il probabile 11 rossoblù per affrontare il Milan

MilanNews.it

© foto di Image Sport

In un San Siro strapieno e colmo di entusiasmo, lunedì sera arriverà l'insidioso Bologna. Privo momentaneamente di Mihajlovic in panchina, il gruppo felsineo arriverà a Milano con il desiderio di fare una buona gara e in questo senso la formazione scelta dall'allenatore serbo lo testimonia. Secondo la Gazzetta dello Sport, i rossoblù scenderanno in campo con Theate, Medel e Soumaoro davanti a Skorupski. Centrocampo a quattro con Djuks, svanberg, Schouten e Hickey che supporteranno il tridente formato da Soriano, Arnautovic e Orsolini.