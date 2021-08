Gazzetta - Bomber Giroud tra doppietta e nuovo modulo: il francese è sempre più al centro

Con una doppietta nell'ultima amichevole contro il Panathinaikos, bomber Giroud è sempre più protagonista in questo Milan privo di Zlatan Ibrahimovic. Ecco perché l'attaccante francese, come riferisce la Gazzetta dello Sport nell'edizione di questa mattina, potrebbe esordire già nella trasferta di Genova contro la Sampdoria. Il nuovo 4-4-2 provato ieri da mister Pioli permette all'ex Chelsea di muoversi con più consapevolezza e, considerando l'assenza del trequartista, era proprio Olivier ad abbassarsi in mediana e gestire i palloni.