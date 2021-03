Gazzetta - bra e la "vista laser". Il segreto? Un'eccezionale visione periferica

E se vi dicessimo che Ibrahimovic ha una sorta di "vista laser"? Beh, lo svedese ha smesso di stupire ormai da tempo, quindi perché sorprendersi? Ebbene, come riporta La Gazzetta dello Sport, Zlatan sfrutta una visione periferica eccezionale per giocare d’anticipo e battere sul tempo gli avversari. Per farla breve: quando riceve palla sa già cosa fare.

A raccontarlo alla rosea è il professor Geir Jordet, co-fondatore di BeYourBest (azienda di software per l’allenamento di calciatori), che nel 98 iniziò lo studio filmando giocatori del suo Paese. L’ispirazione gli era venuta da Zidane, il quale riusciva a muovere gli occhi tre volte negli ultimi due secondi prima di ricevere palla. Questo succede anche a Ibra. La sua frequenza media di scansione è di 0,5 al secondo. Tra i calciatori visti in giro negli ultimi 10 anni i valori migliori appartengono a Xavi Hernandez (0,83), Cesc Fabregas (0,76), Frank Lampard (0,62), Steven Gerrard (0,61) e Andrea Pirlo (0,58).