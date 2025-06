Gazzetta: "Braccio di ferro. L'Al-Hilal insiste, ma Theo nicchia e diventa un caso"

"Braccio di ferro. L'Al-Hilal insiste, ma Theo nicchia e diventa un caso": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il club arabo sta continuando il suo pressing per convincere Theo Hernandez ad accettare la sua proposta. Anche il neo tecnico Simone Inzaghi ha chiamato direttamente il giocatore francese per dirgli di trasferirsi in Arabia Saudita. A opporsi a questo affare è soprattutto la famiglia del terzino, al quale la telefonata dell'ex allenatore dell'Inter ha fatto molto piacere.

Il Milan osserva e spera che Theo possa cambiare idea. Lui preferirebbe restare in Europa, dove l'Atletico Madrid è interessato a lui, ma difficilmente metterà sul piatto quei 35 milioni di euro offerti (e accettati dal Diavolo) dagli arabi. In via Aldo Rossi vogliono a tutti costi evitare uno scenario, cioè la permanenza del francese senza rinnovo perchè vorrebbe dire perderlo a zero tra un anno.