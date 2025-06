Tuttosport in prima pagina: "L'Atalanta sceglie Juric. Allegri rivuole Vlahovic!"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina in prima pagina: "L'Atalanta sceglie Juric. Allegri rivuole Vlahovic!". Tra le idee del Milan per rinforzare l'attacco c'è anche Dusan Valhovic su indicazione di Massimiliano Allegri che ha già lavorato con il serbo ai tempi della Juventus. Con il livornese in panchina, il centravanti bianconero ha segnato 41 reti in 99 partite giocate. Visto che ha il contratto in scadenza tra un anno, il costo del suo cartellino dovrebbe aggirarsi intorno ai 20-25 milioni di euro, ma il vero problema è l'ingaggio da 12 milioni.

Intano ieri l'Atalanta ha annunciato che il nuovo allenatore al posto d Gian Piero Gasperini è Ivan Juric. Ecco il comunicato dei nerazzurri: "Atalanta BC è lieta di comunicare che, a decorrere dall’1 luglio prossimo, il ruolo di responsabile tecnico della Prima Squadra sarà affidato a Ivan Jurić, 49enne allenatore nativo di Spalato che ha al suo attivo 371 panchine fra i professionisti, di cui 249 in Serie A. Ivan Jurić si è legato al Club nerazzurro con un contratto biennale, cioè fino al 30 giugno 2027. Nei prossimi giorni verranno comunicati giorno e luogo della presentazione ufficiale del nuovo allenatore dell’Atalanta. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club danno un caloroso benvenuto a mister Ivan Jurić nella famiglia nerazzurra".

".