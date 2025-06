Gazzetta: "Un leader per il Milan. Non solo Rabiot: in lista c'è Xhaka"

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Un leader per il Milan. Non solo Rabiot: in lista c'è Xhaka". I rossoneri sono alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo e, oltre ad Adrien Rabiot, pallino di Massimiliano Allegri ai tempi della Juventus, nella lista dei potenziali obiettivi del Diavolo c'è anche Granit Xhaka, centrocampista classe 1992 del Bayer Leverkusen che ha collezionato 49 presenze e due gol in questa stagione.

Prendendo lo svizzero, che costa tra i 15 e i 20 milioni di euro, il Milan inserirebbe in squadra un vero leader e aumenterebbe notevolmente la personalità della mediana milanista. Xhaka, nelle scorse ore, non ha escluso una sua partenza in questa finestra di mercato estivo: "In Germania sto bene, ma ho già vissuto una rivoluzione simile all’Arsenal nel 2019: allora ero giovane, oggi non so se ho la stessa energia per sopportarlo. Abbiamo perso giocatori fondamentali. Il club ha dirigenti in gamba e si spera possano tenere la squadra ad alto livello, con o senza di me. Ci sono campionati in cui non ho ancora giocato e certo, ci penso. Non sto dicendo che mi trasferirò sicuramente, ho altro nella testa per adesso e a quello al limite pensano il mio agente e la mia famiglia".