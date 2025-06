Tuttosport sul mercato del Milan: "Xhaka per un centrocampo di qualità ed esperienza"

In merito al mercato del Milan, l'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Xhaka per un centrocampo di qualità ed esperienza". I rossoneri puntano a rinforzare anche la mediana a disposizione di Max Allegri e tra gli obiettivi c'è anche Granit Xhaka, centrocampista classe 1992 che nelle scorse ore ha aperto all'addio in estate al Bayer Leverkusen. L'idea del Diavolo è affiancare a Luka Modric un altro giocatore di esperienza, qualità, leadership e personalità in mezzo al campo come lo svizzero.

Questi i numeri stagionali di Xhaka con la maglia del Bayer Leverkusen:

PRESENZE BUNDESLIGA: 33

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 10

PRESENZE COPPA DI GERMANIA: 5

PRESENZE SUPERCOPPA TEDESCA: 1

PRESENZE TOTALI: 49

MINUTI IN CAMPO: 4185'

GOL: 2

AMMONIZIONI: 8

ESPULSIONI: 0