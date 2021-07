Secondo alcune indiscrezioni, il Milan avrebbe offerto a Diaz la "10" per invogliarlo ad accettare il trasferimento. Ebbene, come riporta La Gazzetta dello Sport, da via Aldo Rossi negano che il dettaglio della maglia sia emerso in sede di trattativa, come ulteriore elemento di gratificazione per Brahim. Non c’era bisogno: lo spagnolo, infatti, Diaz ha sempre voluto il Milan.