Gazzetta: "C'è solo Leao. Rafa finalmente leader, ma Gimenez e Nkunku sono a 0"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "C'è solo Leao. Rafa finalmente leader, ma Gimenez e Nkunku sono a 0". Senza Christian Pulisic, al momento out per un problema muscolare rimediato in nazionale, Max Allegri può essere contento che Rafael Leao ha segnato tre gol nelle ultime due partite, ma a preoccupare è il rendimento realizzativo di Santiago Gimenez e Christopher Nkunku che sono ancora a secco in Serie A dopo otto giornate (in questa stagione hanno segnato un solo gol a testa in Coppa Italia).

Dopo il 2-2 casalingo contro il Pisa, Allegri ha dichiarato in conferenza stampa venerdì sera: "Analizzando gli ultimi 5 minuti, avevamo la possibilità di portare a casa la partita, ma non dovevi rischiare di perderla, come stava per succedere con l'attaccante su Pavlovic. Eravamo lunghi, queste palle alte, abbiamo fatto una partita di rincorse. Bisognava chiuderla prima. È un imprevisto che è capitato. Ci può fare solamente che è bene. Con la Cremonese avevamo perso, magari quello di oggi alla fine dell'anno è un punto guadagnato. Presuntuosi? Presuntuosi no. Dopo l'1-0 la partita è sembrata più facile del previsto, e le partite non sono mai facili. Bisognava stare un po' più ordinati. Noi siamo una squadra forte, abbiamo ottimi giocatori. Quindi, se hai la serenità del forte, devi sapere che poi alla fine il gol lo trovi. Deve regnare l'equilibrio".

