Gazzetta: "Camarda, la firma slitta. E occhio ai club esteri..."

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola così: "Camarda, la firma slitta. E occhio ai club esteri...". Tra esattamente una settimana, Francesco Camarda compirà 16 anni e quindi potrà firmare un triennale. Ma secondo la Rosea non avverrà subito domenica prossima: arriverà più avanti e questo può essere un vantaggio anche per il Milan in quanto, se dovesse firmare a luglio, il contratto potrà estendersi al 2026-27 compreso (firmando ora, invece, l'accordo arriverebbe al massimo al 30 giugno 2026).

Il Milan e Camarda hanno un accordo di massima in quanto la volontà comune è quella di andare avanti insieme. Il giovane attaccante, che si sta mettendo in mostra in Youth League e che ha già esordito in Serie A, sta ovviamente attirando le attenzioni di diversi top club stranieri, tra cui anche Borussia Dortmund e Manchester City.