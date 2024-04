Gazzetta: "Cardinale deluso e oggi riparte: vedrà Comolli?"

"Cardinale deluso e oggi riparte: vedrà Comolli?": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il numero uno di RedBird non può essere assolutamente soddisfatto del Milan visto ieri a San Siro che ha perso 1-0 contro la Roma nell'andata dei quarti di Europa League. Il proprietario rossonero ripartirà oggi per nuovi viaggi d'affari e non è escluso che nelle prossime ore possa incontrare Damien Comolli, presidente del Tolosa che potrebbe presto avere un ruolo nel club di via Aldo Rossi.

Se dovesse essere confermato il suo ingresso nel Milan, ci sarebbe una riorganizzazione nell'organigramma milanista: oggi sono Ibrahimovic, Kirovski (scelto dallo stesso Zlatan) e Moncada ad occuparsi della parte tecnica, mentre l'ad Giorgio Furlani è a capo dell'area finanziaria.