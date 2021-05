Gazzetta - Caso Donnarumma: Enzo Raiola sarebbe in arrivo a Milano per fare da scudo a Gigio nelle prossime settimane

Il caso Donnarumma continua a tenere banco al Milan e l'incontro di sabato con la delegazione della Curva Sud a Milanello ha contribuito ad agitare ancora di più le acque. L'entourage del giocatore non ha nessuna intenzione di lasciare solo Gigio e per questo, secondo qualcuno, Enzo Raiola, cugino di Mino, sarebbe in arrivo a Milano per fare da scudo al giovane portiere nelle prossime settimane. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.