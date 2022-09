Gazzetta: "Causa Blue Skye: oggi l'udienza contro Elliott"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Causa Blue Skye: oggi l'udienza contro Elliott". E' prevista per oggi presso il Tribunale di Milano l'udineza per la causa intentata da Blue Skye, ex socio di minoranza del Milan, contro il fondo della famiglia Singer. Blue Skye vorrebbe bloccare la cessione del club rossonero a RedBird in quanto ritiene di "non aver potuto ottenere alcuna informazione", nonostante la richiesta del Cda. Secondo Elliott, invece, si tratta di contenziosi, avviati anche negli Stati Uniti e in Lussemburgo, “frivoli e vessatori”.