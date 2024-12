Gazzetta - Centravanti o trequartista? Il dubbio di Fonseca sulla posizione di Morata. E Liberali scalpita...

In vista della sfida casalinga di domani sera contro la Roma, Paulo Fonseca ha una certezza e un dubbio su Alvaro Morata: la certezza è che lo spagnolo tornerà sicuramente titolare dopo aver saltato l'ultimo match del Milan contro l'Hellas Verona per la tonsillite, il dubbio invece è sulla sua posizione in campo. Giocherà da prima punta o da trequartista alle spalle d Tammy Abraham?

Secondo quanto riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, ieri nelle prove a Milanello Morata è stato schierato in coppia con l'inglese e dunque sembra essere questa al momento l'ipotesi più probabile. Se invece alla fine Paulo Fonseca dovesse decidere di schierarlo come centravanti, allora a quel punto Mattia Liberali potrebbe avere una chance da titolare da trequartista come è già successo due settimane fa contro il Genoa.