Gazzetta - Certezza Milan: con o senza Champions, Elliott non lascerà il club

Il Milan ha affrontato il Cagliari sotto gli occhi interessati di Gordon Singer. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il fondo Elliott non lascerà il club in balia delle onde se non dovesse arrivare la qualificazione in Champions. Certo, in caso di Europa League la campagna acquisti prenderebbe un’altra piega, ma ci sono dei punti fermi, come la vicinanza della proprietà. I Singer - scrive la rosea - si sono ritrovati il Milan in dote per una serie di eventi imprevedibili, ma si sono appassionati all’argomento.