Gazzetta - Cessione Milan a Investcorp: Paolo Maldini verso la conferma

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Continua a tenere banco in casa rossonera la trattativa per la cessione del club a Investcorp: le negoziazioni tra il fondo del Bahrain e Elliott proseguono spedite e si punta ad arrivare ad un accordo definitivo nel giro di un paio di settimane. In questi giorni, in molti si chiedono quale sarà, se l'affare dovesse andare in porto, il futuro degli attuali dirigenti milanisti, in particolare quello del direttore tecnico Paolo Maldini: secondo La Gazzetta dello Sport, per l'ex capitano, il cui contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno, è già scritta la conferma.