Gazzetta - Cessione Suso: Roma in salita, Siviglia sullo sfondo

Il Milan è disposto a cedere Suso, ma vuole incassare almeno 25-30 milioni. Al momento, però, non sembrano esserci acquirenti all’orizzonte. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Roma è interessata, ma solo in prestito e solo se dovesse tramontare l’affare Politano. Difficile uno scambio con Under, visto che i giallorossi avrebbero chiesto un conguaglio molto consistente. Sullo sfondo resta sempre il Siviglia di Monchi.