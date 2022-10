Gazzetta: "Chelsea-Milan, le 3 mosse con cui Pioli può imbrigliare Potter"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Milan può farcela contro il Chelsea. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport ci sono tre mosse che Pioli può attuare per mettere in difficoltà Potter ed uscire con i 3 punti dalla sfida di Champions League. La prima cosa da fare è raffreddare la tecnica nella velocità di Sterling: Kalulu può essere l'uomo giusto. Sulla sinistra invece va sfruttato Leao, che può mettere in difficoltà James. Infine, insistere perché il Chelsea non è in un momento in cui difende troppo bene: già subiti 10 gol in 7 di Premier League.