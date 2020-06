Gazzetta - Coppa Italia: Milan fuori a testa alta

Juventus-Milan finisce 0-0, un risultato che premia la squadra di Sarri. I bianconeri conquistano il pass per la finale di Coppa Italia, ma i rossoneri - scrive La Gazzetta dello Sport - escono comunque a testa alta. La squadra di Pioli, infatti, penalizzata dalle assenze di Theo Hernandez, Castillejo e Ibrahimovic e in dieci uomini per quasi tutta la partita, vacilla ma non cede. Il Milan offre la sua onesta prestazione e contro tutte le correnti resiste ai nemmeno troppo irresistibili assalti juventini.