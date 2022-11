Gazzetta: "Corsa, una traversa, l'azione-gol. Leao c'è, San Siro è al suo fianco"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Corsa, una traversa, l'azione-gol. Leao c'è, San Siro è al suo fianco": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che esalta la prestazione del portoghese dopo la deludente prova di Torino. San Siro lo incita per tutta la partita e al momento della sostituzione si batte la mano sul cuore. Chissà che non possa essere un buon segno per il rinnovo...