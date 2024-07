Gazzetta: "Da lunedì il ritiro. Fonseca carico dà i compiti"

Lunedì 8 luglio a Milanello inizierà ufficialmente la nuova stagione del Milan e l'era Paulo Fonseca. L'allenatore portoghese è atteso a Milano nel weekend, ma stando a La Gazzetta dello Sport potrebbe anticipare il ritorno in Italia per prendere confidenza con la città e strutture di Milanello insieme al suo staff, oltre che ovviamente approfondire le questioni legate al calciomercato che comunque sta portando avanti telefonicamente insieme alla dirigenza.

Paulo Fonseca è carico per questa sua nuova avventura, e lo conferma anche la rosea dicendo che l'ex Roma e Lille "non vede l'ora di definire nei dettagli il programma di lavoro delle due settimane che il Diavolo trascorrerà nel suo centro sportivo prima della partenza per la tournée in America". Ovviamente, considerati gli Europei e la Copa América, il nuovo allenatore del Milan sa benissimo che non avrà a disposizione subito la rosa completa, ma a quanto pare non sarebbe preoccupato perché abituato a gestire situazioni del genere.

Non a caso, stando a La Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca avrebbe preparato insieme al suo staff un piano di rientro per il calciatori momentaneamente impegnati con le loro Nazionali, per favorire il loro ingresso in gruppo in maniera graduale dopo un periodo di vacanze. L'obiettivo è uno solo: avere una rosa con uno stato di forma omogeneo per l'inizio della stagione.