Gazzetta - Dal Milan precisano: con Raiola non si è parlato di commissioni

La telenovela Donnarumma continua a far discutere e, con ogni probabilità, sarà così ancora per parecchio tempo. Si è parlato di commissioni mostruose chieste da Raiola, cosa che ha fatto arrabbiare il team dell'agente. Come riporta La Gazzetta dello Sport, dal Milan tengono a precisare che non si è mai arrivati a parlare di commissioni e mai sono arrivate richieste. Questo perché la trattativa è naufragata prima: la fine della storia è motivata semplicemente da richieste salariali che non potevano essere accettate dal club, che avrebbe già sforato il tetto salariale con l’offerta da 8 milioni annui fatta a Gigio.