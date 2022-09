Gazzetta: "De Ketelaere: 7 partite, 0 tiri. Ma Pioli lo esalta: 'Riferimento'"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "De Ketelaere: 7 partite, 0 tiri. Ma Pioli lo esalta: 'Riferimento'". Il belga è stato il grande colpo estivo del Milan, ma per ora non riesce ad essere decisivo e incisivo come tutti si aspettavano. Nelle sue prime sette gare in rossonero, l'ex Bruges non ha mai calciato nello specchio della porta. Nonostante questo, Stefano Pioli continua a spendere parole positive nei suoi confronti: "Con il Napoli ha fatto la miglior prestazione da quando è qua. È stato un punto di riferimento. Da un giocatore con così tanto potenziale ci dobbiamo aspettare anche qualche gol, ma sono sicuro che arriveranno anche quelli. Sono molto felice per la continuità con cui ha giocato con la squadra e la qualità che ha dato. Se poi ci aspettiamo che un ragazzo che arriva da un contesto e un campionato totalmente diverso ci faccia vincere la partite da solo fin da subito è un ragionamento sbagliato, ma sono sicuro che ci darà un grande apporto" le parole del tecnico milanista dopo la sfida contro il Napoli.