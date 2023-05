Gazzetta: "De Ketelaere torna coi giovani dell'Under per convincere Pioli"

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina mattina: "De Ketelaere torna coi giovani dell'Under per convincere Pioli". Il giovane trequartista belga fa parte della lista dei pre-convocati del Belgio per l'Europeo Under 21 in programma questa estate. Si tratta di una vetrina internazionale importante nella quale il giocatore rossonero potrà mettersi in mostra e ritrovare la fiducia persa in questa sua prima stagione al Milan.