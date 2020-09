Gazzetta dello Sport - Milan, arriva Tonali: atteso a Milano tra stasera e domani

Dopo una lunga attesa il Milan, a breve, potrà abbracciare Sandro Tonali. E vicerversa perchè il ragazzo è descritto come euforico alla possibilità di congiungersi con il club rossonero. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il talento del Brescia dovrebbe essere a Milano in serata o massimo nella giornata di domani per sottoporsi a tampone e successivamente alle visite mediche di rito. Il quinquennale, poi, lo attenderà nella sede del Milan dove con la firma sarà ufficializzato l'importante colpo di mercato dell'estate rossonera.