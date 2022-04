Gazzetta dello Sport: "Scudetto chiama, San Siro risponde: in settantamila spingono il Milan"

MilanNews.it

"Scudetto chiama, San Siro risponde: in settantamila spingono il Milan. E i tifosi preparano la festa finale": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega come l'entusiasmo tra i tifosi rossoneri sia altissimo. A San Siro, contro il Bologna, la squadra di Mister Pioli sarà accompagnata da uno stadio che per poco non ha fatto sold out.