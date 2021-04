Gazzetta di Parma: "Crociati alla sfida con il Milan: ecco le strategie"

"Crociati alla sfida con il Milan: ecco le strategie". Così in taglio alto l'edizione odierna della Gazzetta di Parma, che introduce la sfida in programma questa sera (ore 18) al Tardini. Per la squadra di D'Aversa è quasi un'ultima spiaggia, perché a dieci giornate dalla fine sono quattro i punti di distacco dal quartultimo posto del Torino, che ha peraltro una partita in meno all'attivo.