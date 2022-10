Gazzetta: "Diavolo d'America. Effetto RedBird: Milan all'assalto del mercato USA. E ora gli Yankees"

MilanNews.it

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Diavolo d'America. Effetto RedBird: Milan all'assalto del mercato USA. E ora gli Yankees". La Rosea spiega che la nuova proprietà rossonera di Gerry Cardinale vuole spingere il marchio in tutto il mondo, in particolare negli Stati Uniti. In questi giorni, per esempio, il club di via Aldo Rossi ha organizzato un evento con i tifosi a New York e presto verrà annunciata una nuova iniziativa con la squadra di baseball dei New York Yankees.