Gazzetta: "Diavolo, ecco la fantasia. Più fiducia per De Ketelaere, ma se salta...compra Ziyech"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Diavolo, ecco la fantasia. Più fiducia per De Ketelaere, ma se salta...compra Ziyech": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che continua la trattativa con il Bruges per il giovane trequartista, ma purtroppo la tanto attesa fumata bianca tarda ad arrivare. I rossoneri faranno un ultimo rilancio nelle prossime ore. In caso di rottura, il Diavolo ha già pronta l'alternativa, vale a dire Hakim Ziyech, con il Chelsea che potrebbe lasciarlo partire a titolo definitivo per 10 milioni di euro.