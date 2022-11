Gazzetta: "Diaz al Mondiale con...il Marocco? Brahim non va"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Diaz al Mondiale con...il Marocco? Brahim non va". Nelle scorse ore, è iniziata a circolare la notizia della possibile convocazione del numero 10 del Milan per il prossimo Mondiale in Qatar con la nazionale marocchina: suo papà infatti marocchino e il giocatore rossonero ha il doppio passaporto (spagnolo e marocchino). Diaz, che vanta una presenza con la Spagna, avrebbe i requisiti per il “cambio maglia”, ma la sua volontà è quella di continuare ad indossare la maglia delle Furie Rosse e quindi non andrà in Qatar con il Marocco.