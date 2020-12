Zlatan Ibrahimovic rientrerà domani dalla Svezia e, per il momento, non sono previste visite particolari. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che spiega che i rossoneri lo attendono in campo per metà gennaio. La parola d’ordine resta prudenza assoluta: la squadra sta facendo bene anche senza il campione svedese, quindi non avrebbe senso rischiare.