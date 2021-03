Il ricorso ha dato i frutti sperati. Ante Rebic si è visto annullare la seconda giornata di squalifica e potrà essere a disposizione di Pioli per la sfida contro la Sampdoria. Non è una notizia da poco per il Milan, osserva La Gazzetta dello Sport. Con Leao non al top, infatti, e Ibrahimovic probabilmente affaticato, avere il croato pronto e pieno di energia sarà importantissimo.