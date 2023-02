Gazzetta: "Dov'è Maignan? Altro che recupero, il ritorno slitta un'altra volta: ora punta marzo"

MilanNews.it

"Dov'è Maignan? Altro che recupero, il ritorno slitta un'altra volta: ora punta marzo": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il ritorno in campo del francese non avverrà come previsto in questo mese di febbraio (il presidente Scaroni aveva annunciato qualche settimana fa che sarebbe tornato per Milan-Tottenham), ma il nuovo obiettivo è il ritorno degli ottavi di Champions League contro gli Spurs in programma il prossimo 8 marzo.