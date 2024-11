Gazzetta: "Errori e poca grinta: Theo sta girando a vuoto. Farà panchina pure lui?"

vedi letture

Tra le delusioni più grandi di questa prima parte di stagione nel Milan c'è sicuramente Theo Hernandez: "Errori e poca grinta: Theo sta girando a vuoto. Farà panchina pure lui?" è il titolo odierno della Gazzetta dello Sport. Gli ultimi errori sono arrivati sabato a Cagliari, ma la cosa che preoccupa di più è soprattutto l'atteggiamento che ha in campo e alcuni comportamenti che non sono da lui, nè tanto da meno di un capitano (il caso del cooling break oppure l'espulsione per proteste dopo la fine della gara contro la Fiorentina sono solo due esempi).

Paulo Fonseca sta riflettendo su cosa fare per migliorare il rendimento di Theo e non è escluso che possa usare la stessa strategia usata con Rafael Leao che, dopo un periodo di appannamento, sembra essere tornato ai suoi livelli (grande prestazione contro il Real Madrid e poi doppietta sabato a Cagliari). Le esclusioni e le panchine hanno fatto bene al portoghese e chissà che non possano servire anche al francese.