Gazzetta: "Essere un Maldini. Amici, famiglia e...niente aiuto: Daniel preferisce la patente del gol per volare col Milan"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica stamattina una bella pagina del quotidiano a Daniel Maldini che sabato a La Spezia ha segnato il suo primo gol in Serie A alla sua prima da titolare con la maglia rossonera: "Essere un Maldini. Amici, famiglia e...niente aiuto: Daniel preferisce la patente del gol per volare col Milan". La Rosea fa un bel ritratto del giovane attaccante milanista, che è molto legato alla sua famiglia (vive ancora con i suoi) e ai suoi amici. Daniel non ha ancora la patenta e quindi agli allenamenti si fa portare da qualche suo compagno di squadra, mai da suo papà Paolo. Chi lo conosce bene parla di un ragazzo con i piedi per terra e con grande voglia di crescere e maturare in campo e fuori.