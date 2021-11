Gazzetta: "Fate i Diavoli: giovane Milan, serve l'impresa"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Fate i Diavoli: giovane Milan, serve l'impresa". Per restare in corsa in Champions League, i rossoneri devono vincere stasera in casa dell'Atletico Madrid. Ne è ovviamente consapevole anche Stefano Pioli che ieri in conferenza stampa ha spiegato: "E' l'ultima occasione, ma anche un'opportunità".