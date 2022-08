Gazzetta: "Febbre rossonera: 70 mila con l'Udinese. Una prima da record"

MilanNews.it

"Febbre rossonera: 70 mila con l'Udinese. Una prima da record": titola così La Gazzetta dello Sport che spiega che, in vista dell'esordio in campionato di sabato contro i friulani, San Siro sta preparando una grande accoglienza per i Campionid'Italia in carica. Ci sarà una bellissima cornice di pubblico dato che sono attesi 70 mila spettatori sugli spalti dello stadio milanese.