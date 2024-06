Gazzetta: "Fenomeno Camarda. Gol e personalità. Ora la firma"

vedi letture

Francesco Camarda fa ancora parlare di sè. E nella giornata di oggi il motivo per cui è sulla bocca di tutti è relativo a quello che sa fare meglio: gol. Il giovanissimo attaccante del Milan ieri sera nella finale di Euro U17 è stato protagonista assoluto con una bellissima doppietta: l'Italia ha vinto per la prima volta nella sua storia la competizione continentale di categoria e il centravanti rossonero è stato nominato come miglior giocatore del torneo, concluso con 4 reti complessive.

Oggi la Gazzetta dello Sport lo esalta: "Fenomeno Camarda. Gol e personalità da piccolo grande 9". Poi una notazione importante sul suo futuro: "Resta al Milan: ora la firma, poi l'U23". Nel sottotitolo si chiarisce proprio quest'ultimo punto, già anticipato nei giorni scorsi dalla redazione di MilanNews.it: (CLICCA QUI): "A giorni contratto fino al 2007: ha scelto lui, dicendo no alle big europee. Avrà bonus per A e Champions". Camarda avrà la possibilità di giocare il calcio professionistico, con il progetto dell'under 23 che dovrebbe partire per il Milan nella prossima stagione: a soli 16 anni è già una bella formazione.