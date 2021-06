Gazzetta - Fermezza Milan: Giroud interessa solo a costo zero

La notizia del rinnovo di Giroud ha un po' scombinato i piani del Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i vertici rossoneri hanno subito ribadito l'interesse per l'attaccante francese, ma non accettano l’idea di alzare il prezzo. Così lo slogan è presto fatto: "Giroud interessa, ma solo a costo zero". Dal canto suo, il giocatore ha confermato che il Milan "resta un'opzione" per il futuro.