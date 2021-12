Gazzetta: "Finalmente Giroud: con lui raddoppia il peso in area"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola così: "Finalmente Giroud: con lui raddoppia il peso in area". Dopo due giorni di allenamenti personalizzati a Milanello, il centravanti tornerà oggi a lavorare in gruppo e domenica sera contro il Napoli sarà regolarmente a disposizione di Stefano Pioli. Ovviamente partirà dalla panchina, ma con il suo recupero il tecnico rossonero avrà un'alternativa in più in attacco dove mancano già Rebic, Leao e Pellegri.