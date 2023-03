Gazzetta: "Florenzi in campo dopo 195 giorni"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Florenzi in campo dopo 195 giorni": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito al rientro del terzino rossonero che è tornato a giocare una partita ufficiale contro la Salernitana dopo un lungo periodo di stop a causa del grave infortunio al tendine del bicipite femorale, che ha reso necessario anche l’intervento chirurgico in Finlandia. Ieri l'ex Roma ha pubblicato questo messaggio sui social: "Da qui alla fine ci sarà tanto da lottare. Da qui alla fine servirà sempre più sudore. Per il nostro obiettivo. Felice di essere tornato. Per lottare. Per sudare. Da qui alla fine. Per il nostro obiettivo".