Gazzetta - Fonseca, avvisato: fiducia sì, ma resta al Milan solo se centra un posto in Champions

Aggrappato alla Champions: il futuro di Paulo Fonseca al Milan sembra essere legato a doppio filo ad un obiettivo, ovvero quello di centrare la qualificazione alla prossima edizione della massima manifestazione per club a livello continentale.

Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, spiegando che in quella in corso di Champions l’obiettivo è fare più strada possibile, conquistando gli ottavi senza passare dai play off, ma soprattutto serve centrare l'accesso a quella della prossima stagione: il Diavolo deve arrivare fra le prime quattro (o cinque, se l’Italia avrà un posto in più in base al ranking per nazioni dell’Uefa).

Questi ragionamenti vengono fatti dato che i sogni scudetto sono stati "spazzati via dalla mancanza di continuità di rendimento", Paulo Fonseca spera che la sua squadra finalmente si sblocchi e che possa entrare in un circolo di risultati positivi, che possano trascinare anche il tifo e infondere fiducia nell'ambiente circostante e nel progetto.