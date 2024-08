Gazzetta: "Fonseca cambia il Milan. Da Theo a Fofana e Morata: almeno sei uomini diversi per vedere il vero Diavolo"

"Fonseca cambia il Milan. Da Theo a Fofana e Morata: almeno sei uomini diversi per vedere il vero Diavolo": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che nelle prossime partite, magari già dalla prossima trasferta sul campo del Parma, vedremo un Milan diverso rispetto a quello sceso in campo dal 1' all'esordio in Serie A contro il Torino.

Le novità nella formazione titolare potrebbero essere addirittura sei: Emerson Royal al posto di Calabria, fischiato sabato dal pubblico di San Siro quando è stato sostituito, Pavlovic per Thiaw, disastroso contro i granata, Theo Hernandez per Chukwueze, con Saelemaekers che prenderà il posto del nigeria come attaccante esterno di destra, Fofana e Reijnders per Bennacer e Loftus-Cheek in mezzo al campo, e infine Morata per Jovic in avanti.