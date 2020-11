Gazzetta: "Fuga record. Un anno da flop al top: nessuno come il Milan nell'Europa che conta"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così sulla capolista della Serie A: "Fuga record. Un anno da flop al top: nessuno come il Milan nell'Europa che conta". I rossoneri sono in vetta e hanno la media punti più alta nei campionati europei più importanti. Da quando ci sono i tre punti a vittoria, il Diavolo non era mai partito così forte.