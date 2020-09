Gazzetta - Futuro Chiesa: la Juve frena, Milan in agguato

In questi ultimi giorni di mercato, in Italia continua a tenere banco il futuro di Federico Chiesa: come riporta questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i sondaggi della Juventus sono giudicati inconcludenti dalla Fiorentina e quindi i rossoneri potrebbero approfittarne, ma solo se i viola accettassero un'operazione alla Tonali, cioè un prestito che comporti un esborso relativo nell’immediato.